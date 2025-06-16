В Угорщині затримали чоловіка, який погрожував "відрубати голову" Орбану
Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 17:50 —
Суд угорського міста Толна узяв під вартою 44-річного чоловіка, який погрожував розправою премʼєр-міністру країни Віктору Орбану та іншим публічним людям.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.hu.
Як стверджується, затриманий чоловік погрожував у відео, опублікованому в соціальних мережах, що відрубає голову прем'єр-міністра Угорщини мечем.
Слідчий суддя погодився з клопотанням прокуратури і з огляду на небезпеку повторного вчинення злочину ухвалив рішення про взяття чоловіка під варту.
Речниця прокуратури Толни Кісс Іветте сказала 24.hu, що підозрюваний зізнався у погрозах, але його свідчення перевіряються.
Під час затримання з помешкання чоловіка вилучили "знаряддя, придатне для позбавлення життя людини", йдеться в повідомленні.
44-річному жителю Толни інкримінують підготовку до вбивства, яка карається позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.
Нагадаємо, у травні 2024 року замах скоїли на премʼєр-міністра сусідньої Словаччини Роберта Фіцо. Він вижив у результаті замаху, а в причетності до нього звинуватив опозицію.