В Венгрии задержали мужчину, который угрожал "отрубить голову" Орбану

Суд венгерского города Толна взял под стражу 44-летнего мужчину, который угрожал расправой премьер-министру страны Виктору Орбану и другим публичным людям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

Как утверждается, задержанный мужчина угрожал в видео, опубликованном в социальных сетях, что отрубит голову премьер-министра Венгрии мечом.

Следственный судья согласился с ходатайством прокуратуры и, учитывая опасность повторного совершения преступления, принял решение о взятии мужчины под стражу.

Пресс-секретарь прокуратуры Толны Кисс Иветте сказала 24.hu, что подозреваемый признался в угрозах, но его показания проверяются.

Во время задержания из квартиры мужчины изъяли "орудие, пригодное для лишения жизни человека", говорится в сообщении.

44-летнему жителю Толны инкриминируют подготовку к убийству, которая наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

Напомним, в мае 2024 года покушение совершили на премьер-министра соседней Словакии Роберта Фицо. Он выжил в результате покушения, а в причастности к нему обвинил оппозицию.