Трамп прибув до Канади, де пройде саміт G7

Президент США Дональд Трамп прибув до Канади – країни, про анексію якої він робив заяви – для участі в саміті G7.

Про прибуття Трампа повідомив Білий дім, пише "Європейська правда".

У акаунті Білого дому в соцмережі Х опублікували фото президента США на трапі його літака.

Очікують, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном стане ключовим питанням для світових лідерів на саміті "Групи семи".

Президент України Володимир Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок. Очікують, що на полях саміту може відбутися зустріч Трампа та Зеленського.

Зеленський повідомляв, що на зустрічі з президентом Сполучених Штатів планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді відбулася довга неформальна розмова між кількома лідерами групи, без участі Трампа.