Послы Британии и Германии отреагировали на ночную атаку РФ с минимум 14 погибшими в Киеве

Послы Великобритании и Германии отреагировали на воздушную атаку РФ против Украины прошлой ночью, в результате которой только в Киеве погибли по меньшей мере 14 человек.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своем X, сопроводив сообщения фото многоэтажки в Киеве, где в результате попадания ракеты обвалились все 9 этажей.

"Неизбирательная атака России по Киеву и другим украинским городам – ужасное напоминание, что она и дальше неотступно ведет свою войну, тогда как Украина и партнеры стремятся к справедливому и прочному миру. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Россия должна сейчас же согласиться на прекращение огня", – написал посол Великобритании Мартин Харрис.

"Россия не хочет перемирия или переговоров. Россия стремится военной силой принудить Украину к капитуляции", – подчеркнул посол Германии Мартин Йегер.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар РФ по Украине, обращает внимание на то, что Россия делает это намеренно, во время саммита "Группы семи".

По последней информации, в Киеве в результате попаданий в жилые кварталы погибли по меньшей мере 14 человек, почти сотня пострадали. Погибшие есть также в Одессе.