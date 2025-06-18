ЗМІ: у Трампа розпустили групу, що займалася стратегіями тиску на Росію

Адміністрація президента США Дональда Трампа в останні тижні призупинила роботу міжвідомчої робочої групи, створеної для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною.

Про це Reuters стало відомо від трьох американських посадовців, передає "Європейська правда".

За словами посадовців, ця ініціатива, започаткована навесні, втратила імпульс у травні, коли учасникам стало все більш очевидно, що президент США Дональд Трамп не зацікавлений у більш конфронтаційній позиції щодо Москви.

Незважаючи на обіцянку під час передвиборчої кампанії покласти край війні в Україні в перший день свого президентства, Трамп останніми місяцями все більше розчаровується тим, що його зусилля не приносять жодних проривів. Він почав заявляти, що США можуть взагалі відмовитися від посередництва в мирному процесі.

З огляду на цю загрозу, завдання робочої групи здавалося все більш неактуальним, додали ці посадовці, які побажали залишитися анонімними, щоб розповісти про чутливі внутрішні дискусії.

"Наприкінці вона втратила імпульс, тому що президента не було. Замість того, щоб робити більше, він, можливо, хотів робити менше", – сказав один із посадовців.

Смерть робочої групи, про існування якої раніше не повідомлялося, ймовірно, поглибить занепокоєння європейських союзників щодо подеколи примиренського тону Трампа щодо Росії та його небажання висловити повну підтримку Україні напередодні вирішального саміту союзників НАТО наприкінці цього місяця.

Остаточний удар по робочій групі був завданий приблизно три тижні тому, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому, включаючи всю команду, яка безпосередньо займалася війною в Україні, були звільнені в рамках широкої чистки.

За словами посадовців, ця ініціатива була започаткована і координована високопоставленими співробітниками РНБ, хоча до неї також долучилися представники Державного департаменту, Міністерства фінансів, Пентагону та розвідувальних служб. Серед тих, хто працював над цією ініціативою, був Ендрю Пік, високопоставлений співробітник РНБ з питань Європи та Росії, якого було звільнено в травні.

Невідомо, хто саме дав наказ припинити цю ініціативу, але посадовці припустили, що масштаб скорочень у РНБ зробив її продовження практично неможливим.

Тим не менш, Трамп може вирішити зайняти більш жорстку позицію щодо Росії незалежно від долі робочої групи, яка була створена для розробки варіантів дій для президента "на випадок, якщо він захоче посилити тиск на Росію", заявив один з посадовців.

ЗМІ повідомляли, що обговорення між лідерами "Групи семи" напередодні не підштовхнуло президента США Дональда Трампа піти на жорсткіші санкції проти Росії.

Трамп також заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою", і якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.