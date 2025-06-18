СМИ: у Трампа распустили группу, занимавшуюся стратегиями давления на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели приостановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для разработки стратегий давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной.

Об этом Reuters стало известно от трех американских чиновников, передает "Европейская правда".

По словам чиновников, эта инициатива, начатая весной, потеряла импульс в мае, когда участникам стало все более очевидно, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в более конфронтационной позиции в отношении Москвы.

Несмотря на обещание во время предвыборной кампании положить конец войне в Украине в первый день своего президентства, Трамп в последние месяцы все больше разочаровывается тем, что его усилия не приносят никаких прорывов. Он начал заявлять, что США могут вообще отказаться от посредничества в мирном процессе.

Учитывая эту угрозу, задача рабочей группы казалась все более неактуальной, добавили эти чиновники, пожелавшие остаться анонимными, чтобы рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях.

"В конце она потеряла импульс, потому что президента не было. Вместо того чтобы делать больше, он, возможно, хотел делать меньше", – сказал один из чиновников.

Смерть рабочей группы, о существовании которой ранее не сообщалось, вероятно, углубит беспокойство европейских союзников по поводу иногда примирительного тона Трампа в отношении России и его нежелания выразить полную поддержку Украине накануне решающего саммита союзников НАТО в конце этого месяца.

Окончательный удар по рабочей группе был нанесен примерно три недели назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома, включая всю команду, которая непосредственно занималась войной в Украине, были уволены в рамках широкой чистки.

По словам чиновников, эта инициатива была инициирована и координирована высокопоставленными сотрудниками СНБ, хотя к ней также присоединились представители Государственного департамента, Министерства финансов, Пентагона и разведывательных служб. Среди тех, кто работал над этой инициативой, был Эндрю Пик, высокопоставленный сотрудник СНБ по вопросам Европы и России, который был уволен в мае.

Неизвестно, кто именно отдал приказ прекратить эту инициативу, но чиновники предположили, что масштаб сокращений в СНБ сделал ее продолжение практически невозможным.

Тем не менее, Трамп может решить занять более жесткую позицию в отношении России независимо от судьбы рабочей группы, которая была создана для разработки вариантов действий для президента "на случай, если он захочет усилить давление на Россию", заявил один из чиновников.

СМИ сообщали, что обсуждения между лидерами "Группы семи" накануне не подтолкнули президента США Дональда Трампа пойти на более жесткие санкции против России.

Трамп также заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой", и если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.