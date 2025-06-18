Каллас: якщо ми не допомагатимемо Україні, нам слід почати вчити російську

Глава європейської дипломатії Кая Каллас в ході виступу в Європарламенті заявила про пряму загрозу, яку Росія вже становить для ЄС, і закликала і надалі допомагати Україні.

Заяву топдипломатки ЄС наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Каллас вказала на численні гібридні акти, які РФ здійснює проти країн ЄС: порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо.

"Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії", – зазначила вона.

У цьому контексті Каллас закликала країни якомога швидше прийняти новий НАТО цільовий показник витрат на оборону в розмірі 5 % ВВП.

Топдипломатка ЄС також назвала Україну "першою лінією оборони Європи", наголосивши на важливості санкцій проти РФ і подальшої допомоги Україні.

"Ми маємо робити більше для України, також і для нашої власної безпеки. Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову", – підкреслила Каллас.

За її словами, чим сильнішою є Україна на полі бою сьогодні, "тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія нарешті буде готова до розмов".

Нещодавно Рютте заявляв, що стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Читайте також: "За 5 років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний Альянс".