Партнери Туска по коаліції більше не йтимуть на вибори одним блоком

Учасник нинішньої польської коаліції, блок "Третій шлях", який на парламентських виборах 2023 року обʼєднав Польську народну партію та "Польщу 2050", припинить своє існування.

Про це оголосив лідер Польської народної партії, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Radio ZET, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш нагадав, що спільний проект з "Польщею 2050" нинішнього спікера Сейму Шимона Головні був умовою відсторонення колишньої партії влади "Право і справедливість".

"Третій шлях" був виборчим проєктом. Адже ми від самого початку маємо окремі фракції в парламенті. Це не одна партійна структура, а дві різні групи", – наголосив він.

Глава "народників" наголосив, що розпад блоку не впливає на відносини ані між політсилами, ані між їхніми лідерами.

"Я маю найкращу думку про Шимона Головню. Я дуже його люблю і поважаю. Я завжди буду з ним співпрацювати, якщо це буде можливо. Ми будемо далі в одній урядовій коаліції та парламенті", – запевнив Косіняк-Камиш.

Своєю чергою Головня написав на X, що "перспектива самостійної участі у виборах приносить нам справжню політичну радість", а "Польща 2050" узгодить свій політичний курс на засіданні 28 червня.

Розкол між Польською народною партією і "Польщею 2050", таким чином, не загрожує владі премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, оскільки жодна з партій не виходить з його коаліції.

Минулого тижня Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.

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