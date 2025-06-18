Партнеры Туска по коалиции больше не будут идти на выборы единым блоком

Участник нынешней польской коалиции, блок "Третий путь", который на парламентских выборах 2023 года объединил Польскую народную партию и "Польшу 2050", прекратит свое существование.

Об этом объявил лидер Польской народной партии, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio ZET, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш напомнил, что совместный проект с "Польшей 2050" нынешнего спикера Сейма Шимона Головни был условием отстранения бывшей партии власти "Право и справедливость".

"Третий путь" был избирательным проектом. Ведь мы с самого начала имеем отдельные фракции в парламенте. Это не одна партийная структура, а две разные группы", – подчеркнул он.

Глава "народников" подчеркнул, что распад блока не влияет на отношения ни между политсилами, ни между их лидерами.

"Я имею самое лучшее мнение о Шимоне Головне. Я очень его люблю и уважаю. Я всегда буду с ним сотрудничать, если это будет возможно. Мы будем дальше в одной правительственной коалиции и парламенте", – заверил Косиняк-Камыш.

В свою очередь Головня написал на X, что "перспектива самостоятельного участия в выборах приносит нам настоящую политическую радость", а "Польша 2050" согласует свой политический курс на заседании 28 июня.

Раскол между Польской народной партией и "Польшей 2050", таким образом, не угрожает власти премьер-министра Польши Дональда Туска, поскольку ни одна из партий не выходит из его коалиции.

На прошлой неделе Сейм Польши выразил доверие правительству Туска, который инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах.

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