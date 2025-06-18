У Словаччині затримали 8 осіб у справі про зловживання військовою допомогою Україні

У Словаччині в рамках розслідування Європейської прокуратури щодо можливого нецільового використання коштів, призначених для військової допомоги Україні, затримали 8 осіб, серед яких є співробітники Міністерства оборони.

Про це Європейська прокуратура (ЕРРО) повідомила у середу, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, 18 червня прокуратура провела заходи зі збору доказів у рамках розслідування підозри у зловживанні коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Приблизний збиток складає 7,4 млн євро.

Було затримано вісім осіб, четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони Словаччини.

У квітні 2025 року Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо високопосадовців Міністерства оборони, яких підозрюють у нецільовому використанні коштів, виділених на військову допомогу Україні.

З лютого 2022 року по березень того ж року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали до Європейського фонду миру (EPF) заявки на відшкодування витрат на військову допомогу, надану Україні, а саме за поставлені боєприпаси.

Підозрювані нібито навмисно порушили свої обов'язки, а також бюджетні правила, видавши необґрунтовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути придбані за завищеною ціною.

Розслідування проводиться у співпраці зі Словацьким управлінням з боротьби з організованою злочинністю при управлінні поліції.

Всі підозрювані вважаються невинуватими до доведення їхньої вини в компетентних судах Словаччини.

Європейська прокуратура – це незалежна прокуратура Європейського Союзу, відповідальна за розслідування, переслідування та судове переслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС.

Минулого року стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

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