Google может проиграть дело по штрафу в 4,1 млрд евро за Android

Google может проиграть попытку отменить рекордный антимонопольный штраф Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро, связанный с мобильной операционной системой Android.

Об этом в четверг, 19 июня, заявила генеральный адвокат Суда ЕС Юлиане Кокотт, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Кокотт отметила, что Google навязывала производителям устройств и мобильным операторам обязательную предварительную установку своих приложений, таких как Google Search и Chrome, а также запрещала выпускать устройства с модифицированными версиями Android.

По ее словам, это было частью более широкой стратегии компании по сохранению монополии на рынке поисковых систем.

"Очень немногие компании достигают такого уровня узнаваемости, что их имя превращается в глагол. Именно это свидетельствует о важности, которой достиг Google в повседневной жизни", – заявила она.

Ее позиция подтверждает оценку Еврокомиссии, что действия Google – в частности, предварительная установка поискового приложения и браузера Chrome, а также запрет производителям устройств продавать модифицированные версии Android – является злоупотреблением рыночным положением.

Хотя мнение генерального адвоката не является обязательным для суда, судьи часто прислушиваются к таким рекомендациям. Окончательное решение может быть принято позже в этом году.

Изначально в 2018 году Google получила штраф в размере 4,34 млрд евро – крупнейший в ряде антимонопольных расследований против компании. В 2022 году Общий суд ЕС уменьшил сумму до 4,125 млрд евро.

Кокотт отметила, что суд первой инстанции правильно скорректировал штраф, уменьшив его на 200 млн евро.

Суд первой инстанции согласился с расследованием Еврокомиссии, но уменьшил размер штрафа из-за, как он считал, недостатков в подсчете влияния поведения Google. Сама компания считает, что суд "переписал" выводы регулятора относительно ее отношений с производителями устройств и разработчиками приложений.

Европейская комиссия имеет мощный инструмент для борьбы с цифровыми гигантами - Закон о цифровых рынках (DMA), который запрещает технологическим гигантам предоставлять преимущество собственным продуктам и услугам над конкурентами на собственных платформах.

Например, 23 апреля Еврокомиссия признала, что компании Apple и Meta нарушили требования DMA, и оштрафовала их на 700 млн евро: Apple – на 500 млн евро, а Meta – на 200 млн евро.

А в начале мая стало известно, что Apple готовится обжаловать решение Еврокомиссии о наложении штрафа, обвиняя орган Евросоюза в игнорировании усилий компании по соблюдению законодательства и в принятии решения о наложении крупного штрафа еще до официального заключения.