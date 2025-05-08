Apple оскаржить штраф ЄС у 500 млн євро, звинувачуючи Єврокомісію в упередженості

Компанія Apple готується оскаржити рішення Європейської комісії про накладення штрафу в розмірі 500 млн євро за порушення цифрових правил ЄС, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.

Про це повідомляє Politico, яке ознайомилося із листуванням представників Apple із Брюсселем, пише "Європейська правда".

За словами представників Apple, у 2024 році компанія неодноразово надсилала пропозиції до Брюсселя, але не отримувала чітких відповідей, чи відповідають вони вимогам закону.

У публічній заяві після рішення про порушення Apple положень DMA щодо того, як розробники можуть комунікувати з користувачами, компанія звинуватила Єврокомісію в постійному зміненні правил гри.

"Ми витратили сотні тисяч годин інженерної роботи та внесли десятки змін, щоб виконати цей закон, хоча наші користувачі цього не вимагали. Попри безліч зустрічей, Єврокомісія постійно змінює вимоги", – заявила речниця Apple Емма Вілсон.

Як зазначається, Apple ще влітку запропонувала скасувати обмеження для розробників додатків у спілкуванні з користувачами, але отримала від Єврокомісії вказівку почекати на відгуки розробників.

У вересні, після консультацій із критиками Apple, зокрема Spotify, Match Group та Epic Games, у компанії почали хвилюватися, що мовчання Єврокомісії означає підготовку до винесення штрафу та рішення про недотримання закону.

У жовтні 2024 року в листі до керівників підрозділів ЄК (DG Connect та DG Competition), представник Apple поскаржився, що слідчі групи чітко дали зрозуміти: тодішня комісарка Маргрете Вестагер має намір винести рішення із "значним потенційним штрафом".

Єврокомісія у відповідь на запити заявила, що її "двері завжди відкриті", але саме на компаніях лежить повна відповідальність за розробку рішень, які відповідають закону.

"Ми щоразу чітко вказували, коли пропозиції Apple не відповідали вимогам ефективного дотримання DMA, і закликали компанію звернутись за зворотним зв’язком до ринку", – заявила речниця Єврокомісії Леа Зубер.

За її словами, рішення, ухвалене минулого місяця, "стосується лише того рішення, яке Apple фактично реалізувала, а не будь-яких гіпотетичних альтернатив".

Юридичний радник Chamber of Progress (організації, частково фінансованої Apple) Кай Джебелл заявив, що скарга Apple може призвести до судового розгляду в Люксембурзі, який має уточнити, які саме зобов’язання має Єврокомісія щодо діалогу з компаніями відповідно до DMA.

Він зазначив, що підсумки розслідування щодо Apple ставлять під сумнів позицію Єврокомісії про те, що DMA є інструментом, заснованим на діалозі.

"Ми побачимо, як суд окреслить зобов’язання Комісії, адже DMA не містить чітких меж. Єврокомісія розглядає DMA як спільний проєкт із компаніями, а це означає, що обидві сторони мають зобов’язання", – додав він.

Нагадаємо, 23 квітня Єврокомісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги DMA, та оштрафувала їх на 700 млн євро: Apple – на 500 млн євро, а Meta – на 200 млн євро.

Перед тим інформували, що ЄС планує накласти мінімальні штрафи на власника Apple і Facebook Meta відповідно до DMA, оскільки Брюссель прагне уникнути ескалації напруженості у відносинах з президентом США Дональдом Трампом.

А нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.