Зеленський зустрівся із сенатором Гремом, який просуває "розгромні" санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю повідомив про зустріч із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які є співавторами законопроєкту про масштабні санкції проти Росії.

Про це глава держави повідомив на Х, пише "Європейська правда".

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій прибули до Києва з неоголошеним візитом і зустрілись із Зеленським, випливає з допису глави держави.

Фото: Офіс президента

За його словами, "Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько", тому на неї потрібно чинити додатковий тиск.

"І я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру", – перелічив президент.

Зеленський окремо подякував сенаторам за "міцну двопартійну підтримку" і висловив сподівання на "реальну залученість Америки на всіх етапах перемовин".

Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.