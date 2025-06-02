Ексміністр фінансів Австрії, засуджений за корупцію, почав відбувати нетривале увʼязнення

Колишній міністр фінансів Австрії Карл-Гайнц Грассер після засудження у резонансній справі про хабарництво почав відбувати чотирирічний термін ув'язнення.

Про це повідомило агентство APA з посиланням на виправну установу в Інсбруку, де зараз перебуває Грассер, пише "Європейська правда".

Колишній австрійський міністр прибув до вʼязниці Інсбрука незадовго після полудня – після того, як на початку травня отримав повістку про початок відбування покарання.

Колись популярний в Австрії політик, Грассер очолював Міністерство фінансів крахни з 2000 по 2007 рік, а до 2003-го – був членом ультраправої Австрійської партії свободи.

Суд встановив, що за час перебування в уряді Грассер, зловживаючи службовим становищем, брав хабарі під час продажу державної нерухомості та збагатився на 9,6 мільйона євро.

Розслідування та судовий процес у справі тривали 16 років і привернули увагу ЗМІ – не в останню чергу тому, що Грассер вів активне світське життя.

Вирок ексміністру фінансів Австрії оголосили ще у 2020 році, а в березні Верховний суд його підтвердив остаточно.

За австрійським законодавством Грассер може бути достроково звільнений уже через два роки, а решту покарання провести під домашнім арештом з електронним браслетом.

Однак австрійський уряд планує внести зміни до законодавства, згідно з якими Грассер зможе вийти із в'язниці ще раніше.

Нагадаємо, нещодавно Вищий регіональний суд Відня зняв з колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца звинувачення у неправдивих свідченнях.