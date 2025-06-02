Экс-министр финансов Австрии, осужденный за коррупцию, начал отбывать краткое заключение
Бывший министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер после осуждения в резонансном деле о взяточничестве начал отбывать четырехлетний срок заключения.
Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на исправительное учреждение в Инсбруке, где сейчас находится Грассер, пишет "Европейская правда".
Бывший австрийский министр прибыл в тюрьму Инсбрука незадолго после полудня – после того, как в начале мая получил повестку о начале отбывания наказания.
Некогда популярный в Австрии политик, Грассер возглавлял Министерство финансов страны с 2000 по 2007 год, а до 2003-го – был членом ультраправой Австрийской партии свободы.
Суд установил, что за время пребывания в правительстве Грассер, злоупотребляя служебным положением, брал взятки при продаже государственной недвижимости и обогатился на 9,6 миллиона евро.
Расследование и судебный процесс по делу длились 16 лет и привлекли внимание СМИ – не в последнюю очередь потому, что Грассер вел активную светскую жизнь.
Приговор экс-министру финансов Австрии объявили еще в 2020 году, а в марте Верховный суд его окончательно подтвердил.
По австрийскому законодательству Грассер может быть досрочно освобожден уже через два года, а остаток наказания провести под домашним арестом с электронным браслетом.
Однако австрийское правительство планирует внести изменения в законодательство, согласно которым Грассер сможет выйти из тюрьмы еще раньше.
Напомним, недавно Высший региональный суд Вены снял с бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца обвинения в лжесвидетельстве.