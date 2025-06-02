Зеленський зустрівся з новим президентом Румунії, очікує його візиту влітку

Президент Володимир Зеленський вважає, що його румунський візаві Нікушор Дан, який щойно заступив на посаду, може найближчим часом відвідати Україну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Zoom у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський висловив переконання, що Румунія буде за політики нового президента "підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС, і НАТО".

"Ми домовилися, що президент (Дан. – Ред.) приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом, влітку", – додав він.

На Х глава держави розповів подробиці зустрічі з президентом Румунії. Вони, серед іншого, обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні, посилення санкцій проти Росії та підготовку до саміту НАТО в Гаазі.

Нагадаємо, 26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.