Зеленский встретился с новым президентом Румынии, ожидает его визита летом

Президент Владимир Зеленский считает, что его румынский визави Никушор Дан, который только что вступил в должность, может в ближайшее время посетить Украину.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Zoom в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский выразил убеждение, что Румыния будет при политике нового президента "поддерживать Украину как будущего члена и ЕС, и НАТО".

"Мы договорились, что президент (Дан. – Ред.) приедет к нам. Я думаю, его приезд будет в ближайшее время, летом", – добавил он.

На Х глава государства рассказал подробности встречи с президентом Румынии. Они, среди прочего, обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине, усиление санкций против России и подготовку к саммиту НАТО в Гааге.

Напомним, 26 мая состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.