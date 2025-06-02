Коаліція в Нідерландах – знову під загрозою через провал зусиль проти міграції

Чотирипартійна коаліція в Нідерландах не змогла досягти згоди щодо планів ультраправої Партії свободи з обмеження міграції, що поставило під загрозу її майбутнє.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Bloomberg.

Надзвичайна зустріч лідерів нідерландської коаліції, що відбулася в понеділок ввечері, не призвела до консенсусу щодо плану лідера Партії свободи Герта Вілдерса з протидії імміграції.

"Це була неприємна розмова. Потрібно діяти швидше, і ми маємо діяти зараз", – сказав Вілдерс журналістам у Гаазі після переговорів. Він похмуро оцінив перспективи угоди, але сказав, що переговори триватимуть у вівторок.

Лідер Партії свободи Нідерландів напередодні пригрозив вийти з коаліції, якщо більшість пропозицій його політсили щодо протидії імміграції не буде схвалена.

Суперечка виникла після того, як уряд Нідерландів не домігся схвалення двох законопроєктів, підготовлених міністеркою з питань притулку та міграції Марджолін Фабер від Партії свободи.

Законопроєкти передбачають скорочення терміну дії дозволів на проживання та розмежування тимчасових і постійних біженців, щоб перші не могли залишатися в країні на невизначений термін.

Міграція є гострою проблемою в Нідерландах і домінувала в останній передвиборчій кампанії восени 2023 року, яка призвела до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.

Минулого року, нагадаємо, суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схоофа на межу розпаду.