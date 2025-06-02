Коалиция в Нидерландах – снова под угрозой из-за провала усилий против миграции

Четырехпартийная коалиция в Нидерландах не смогла достичь согласия по планам ультраправой Партии свободы по ограничению миграции, что поставило под угрозу ее будущее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Чрезвычайная встреча лидеров нидерландской коалиции, состоявшаяся в понедельник вечером, не привела к консенсусу по плану лидера Партии свободы Хертха Вилдерса по противодействию иммиграции.

"Это был неприятный разговор. Нужно действовать быстрее, и мы должны действовать сейчас", – сказал Вилдерс журналистам в Гааге после переговоров. Он мрачно оценил перспективы соглашения, но сказал, что переговоры продолжатся во вторник.

Лидер Партии свободы Нидерландов накануне пригрозил выйти из коалиции, если большинство предложений его политсилы по противодействию иммиграции не будет одобрено.

Спор возник после того, как правительство Нидерландов не добилось одобрения двух законопроектов, подготовленных министром по вопросам убежища и миграции Марджолин Фабер от Партии свободы.

Законопроекты предусматривают сокращение срока действия разрешений на проживание и разграничение временных и постоянных беженцев, чтобы первые не могли оставаться в стране на неопределенный срок.

Миграция является острой проблемой в Нидерландах и доминировала в последней предвыборной кампании осенью 2023 года, которая привела к падению правительства бывшего премьер-министра Марка Рютте.

В прошлом году, напомним, споры вокруг миграционной политики уже поставили правительство Дика Схоофа на грань распада.