Комиссия по "Северному потоку-2" хочет проверить подлинность "выгорания" Шредера

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера снова вызывают в комиссию парламента земли Мекленбург – Передняя Померания, которая расследует обстоятельства строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Шредера с начала года дважды вызывали в парламент Мекленбурга – Передней Померании, что в городе Шверин, для дачи показаний по "Северному потоку-2", но оба раза он не появлялся в связи с диагностированным выгоранием.

В комиссии теперь требуют, чтобы экс-канцлер Германии подтвердил диагноз у государственного врача до конца августа, если откажется дать показания снова.

Сомнения в "выгорании" Шредера возникли в частности из-за его активной светской жизни: в конце мая он появился в парламенте Нижней Саксонии и следил за выборами нового премьера земли.

Комитет решил пригласить Шредера на заседание 17 октября. Если его состояние не улучшится, он должен до 31 августа предоставить заключение государственного врача, что имеет "выгорание".

"Герхард Шредер является для нас очень важным свидетелем. Поэтому хорошо, что комиссия договорилась об этой процедуре", – заявил Spiegel председатель комиссии Себастиан Элерс.

Следственная комиссия парламента Мекленбурга – Передней Померании расследует деятельность Фонда защиты климата, связанного с "Северным потоком-2". Она, в частности, должна выяснить,

среди прочего, какое влияние имели российские доноры на правительство земли во время основания фонда.

Среди прочего, комиссия хочет расследовать роль Шредера в создании фонда, а именно – его встречу с главой земельного правительства Мануэлой Швезиг летом 2020 года, на которой присутствовал Маттиас Варниг – доверенное лицо Путина.

Документы, которые ранее получила комиссия, свидетельствуют, что разрешение на строительство "Северного потока-2" могло быть выдано с нарушениями.