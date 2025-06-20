Що змінить новий закон про громадянство українців і якими ризиками він загрожує

Україна узаконила множинне громадянство.

В Україні й досі було дозволене множинне громадянство для низки категорій. Норми, які давали на нього однозначний дозвіл, були у законі про громадянство від його ухвалення; тисячі українців ними скористалися абсолютно легально. Але для решти українців, тобто для більшості – дійсно діяла "м'яка заборона".

Ухвалений у середу законопроєкт змінює цей баланс. Перелік тих, хто може легально бути громадянами іншої держави, зберігаючи український паспорт, суттєво розширюється.

Про ключові деталі ухваленого законопроекту, а також те, якими є реальні ризики від його запровадження, дивіться у відео на каналі "ЄвроПравди", а ще більше деталей – у статті редактора Сергія Сидоренка Паспорти в законі. Чому "множинне громадянство" не порушує Конституцію та що має змінитися. Далі – стислий її виклад.

Стаття 4 Конституції каже: "В Україні існує єдине громадянство".

Чинний закон про громадянство, ухвалений 24 роки тому, деталізує цей термін так:

"Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".

Закон передбачає низку ситуацій, коли людина може легально мати паспорти України та іншої держави, і Українська держава не має щодо такого подвійного громадянства жодних заперечень. Лише наголошує, що вважає таку людину своїм громадянином і не звертає увагу на інші паспорти.

Отже, множинне громадянство як принцип ніколи не було заборонене у незалежній Україні, просто дозвіл діяв не для всіх випадків.

Досі закон зобов'язував тих, хто у зрілому віці стає громадянином України, відмовитися від свого попереднього громадянства. А українці, які ставали громадянами інших країн і не мали визначених законом виняткових обставин, були зобов'язані відмовитися від українського паспорта.

Тепер діятимуть три схеми, залежно від того, яким є друге громадянство "сумісника".

Для громадян Росії (держави-агресора і держави-окупанта), які хочуть стати громадянами України, умови суттєво посилені. Навіть на Білорусь ці правила не поширюються.

Хоча є велика категорія громадян РФ, для яких передбачена окрема процедура, – українці, що опинилися у російській окупації.

Решта держав світу будуть поділені на дві групи – держави зі спрощеним режимом набуття громадянства і усі інші. Для останньої групи зміни не будуть значними. Зокрема, лишиться старий порядок із майже повною забороною подвійного громадянства.

А от для "спрощеної" групи – зміниться усе. Про це – у повній версії статті.

Ризиковий момент, який варто згадати – чи зможе такий громадянин працювати у спецслужбах, або працювати держслужбовцем? Наразі це заборонено законом, але публічно лунають заклики до перегляду цієї норми.

Чи може такий громадянин обиратися народним депутатом чи навіть президентом України? Тут прямої заборони немає, але напевно є ті, хто хотів би змінити це регулювання, щонайменше для деяких країн.

Ухвалені зміни до закону про громадянство навмисно обходять ці питання, але зобов'язують Кабмін подати свою версію законопроєкту для врегулювання зазначених питань.

Ухвалений закон про громадянство чекає на підпис президента і набуде чинності за шість місяців після підписання, а також офіційної публікації.

Найімовірніше, перед вступом до ЄС ще доведеться вносити зміни до Конституції, у тому числі до статті 4. Загальне право Євросоюзу передбачає, що громадяни будь-якої держави ЄС мають фактично подвійне громадянство – автоматично отримують "громадянство Євросоюзу".

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Паспорти в законі. Чому "множинне громадянство" не порушує Конституцію та що має змінитися.