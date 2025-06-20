Что изменит новый закон об украинском гражданстве и какие риски он несет

Украина узаконила множественное гражданство.

В Украине до сих пор было разрешено множественное гражданство для ряда категорий. Нормы, которые давали на него однозначное разрешение, были в законе о гражданстве от его принятия; тысячи украинцев ими воспользовались абсолютно легально. Но для остальных украинцев, то есть для большинства – действительно действовал "мягкий запрет".

Принятый в среду законопроект меняет этот баланс. Перечень тех, кто может легально быть гражданами другого государства, сохраняя украинский паспорт, существенно расширяется.

О ключевых деталях принятого законопроекта, а также о том, каковы реальные риски от его введения, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды", а еще больше деталей – в статье редактора Сергея Сидоренко Паспорта в законе. Почему "множественное гражданство" не нарушает Конституцию и что должно измениться. Далее – краткое ее изложение.

Статья 4 Конституции гласит: "В Украине существует единое гражданство".

Действующий закон о гражданстве, принятый 24 года назад, детализирует этот термин так:

"Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

Закон предусматривает ряд ситуаций, когда человек может легально иметь паспорта Украины и другого государства, и Украинское государство не имеет относительно такого двойного гражданства никаких возражений. Только отмечает, что считает такого человека своим гражданином и не обращает внимание на другие паспорта.

Итак, множественное гражданство как принцип никогда не было запрещено в независимой Украине, просто разрешение действовало не для всех случаев.

До сих пор закон обязывал тех, кто в зрелом возрасте становится гражданином Украины, отказаться от своего предыдущего гражданства. А украинцы, которые становились гражданами других стран и не имели определенных законом исключительных обстоятельств, были обязаны отказаться от украинского паспорта.

Теперь будут действовать три схемы, в зависимости от того, каким является второе гражданство "совместителя".

Для граждан России (государства-агрессора и государства-оккупанта), которые хотят стать гражданами Украины, условия существенно ужесточены. Даже на Беларусь эти правила не распространяются.

Хотя есть большая категория граждан РФ, для которых предусмотрена отдельная процедура, – украинцы, оказавшиеся в российской оккупации.

Остальные государства мира будут разделены на две группы – государства с упрощенным режимом получения гражданства и все остальные. Для последней группы изменения не будут значительными. В частности, останется старый порядок с почти полным запретом двойного гражданства.

А вот для "упрощенной" группы – изменится все. Об этом – в полной версии статьи.

Рисковый момент, который стоит упомянуть – сможет ли такой гражданин работать в спецслужбах, или работать госслужащим? Сейчас это запрещено законом, но публично звучат призывы к пересмотру этой нормы.

Может ли такой гражданин избираться народным депутатом или даже президентом Украины? Здесь прямого запрета нет, но наверняка есть те, кто хотел бы изменить это регулирование, по меньшей мере для некоторых стран.

Принятые изменения в закон о гражданстве намеренно обходят эти вопросы, но обязывают Кабмин подать свою версию законопроекта для урегулирования указанных вопросов.

Принятый закон о гражданстве ждет подписи президента и вступит в силу через шесть месяцев после подписания, а также официальной публикации.

Скорее всего, перед вступлением в ЕС еще придется вносить изменения в Конституцию, в том числе в статью 4. Общее право Евросоюза предусматривает, что граждане любого государства ЕС имеют фактически двойное гражданство – автоматически получают "гражданство Евросоюза".

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Паспорта в законе. Почему "множественное гражданство" не нарушает Конституцию и что должно измениться.