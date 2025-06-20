У Чехії затримали 18-річного юнака за фото нацистського салюту в груповому чаті

Біля міста Градець-Кралове на півночі Чехії правоохоронці затримали 18-річного юнака, якого звинуватили, серед іншого, у підтримці та пропаганді руху, що пригнічує права людини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Як стверджує чеська поліція, хлопець надіслав у груповий чат "фотографію, на якій він робить нацистський салют перед інформаційним стендом про 1938 рік", коли було анексовано частину Чехословаччини.

До своєї фотографії юнак також додав "обличчя Адольфа Гітлера" і поширював її "у рамках групового інтернет-спілкування", зазначила речниця поліції Мартіна Яндова.

"Він також написав твір, в якому виправдовує Голокост", – додала вона.

Під час обшуку в будинку 18-річного виявили наркотики, зокрема марихуану та кокаїн, які він з 2024 року дотепер продавав або надавав "в обмін на послуги".

Станом на зараз обвинувачений перебуває на волі, додали правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що в німецькому місті Грайфсвальд двох дев’ятикласників відрахували зі школи після демонстрації правоекстремістського жесту у колишньому концтаборі Аушвіц.