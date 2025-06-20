В Чехии задержали 18-летнего юношу за фото нацистского салюта в групповом чате

Возле города Градец-Кралове на севере Чехии правоохранители задержали 18-летнего юношу, которого обвинили, среди прочего, в поддержке и пропаганде движения, ущемляющего права человека.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Как утверждает чешская полиция, парень отправил в групповой чат "фотографию, на которой он делает нацистский салют перед информационным стендом о 1938 году", когда была аннексирована часть Чехословакии.

К своей фотографии юноша также добавил "лицо Адольфа Гитлера" и распространял ее "в рамках группового интернет-общения", отметила пресс-секретарь полиции Мартина Яндова.

"Он также написал сочинение, в котором оправдывает Холокост", – добавила она.

Во время обыска в доме 18-летнего обнаружили наркотики, в частности марихуану и кокаин, которые он с 2024 года до настоящего времени продавал или предоставлял "в обмен на услуги".

По состоянию на данный момент обвиняемый находится на свободе, добавили правоохранители.

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