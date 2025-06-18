У Німеччині двох школярів виключили за школи за правоекстремістський жест в Аушвіці

У німецькому місті Грайфсвальд двох дев’ятикласників відрахували зі школи після демонстрації правоекстремістського жесту у колишньому концтаборі Аушвіц.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Spiegel.

Інцидент стався під час навчальної поїздки наприкінці травня до колишнього нацистського концтабору. Двоє учнів зняли відео з демонстрацією жесту, характерного для прихильників ідеології White Power.

Крім того, учні були одягнені в бренди, популярні серед неонацистів.

Міністерство освіти у землі Мекленбург-Передня Померанія підтвердило цей інцидент. Згідно з його заявою, обох школярів переведуть до інших шкіл із тим самим рівнем освіти.

Перед цим були заслухані законні представники підлітків. У адміністративному суді Грайфсвальда вже відкрито терміновий розгляд справи, тому міністерство не коментує деталі.

За інформацією мовника NDR, між керівництвом школи та міністерством освіти виникли непорозуміння, зокрема через те, що міністерство дізналося про подію із затримкою.

У відповідь на ситуацію планується повторна підготовка педагогічного колективу щодо реагування на випадки правого екстремізму.

Інцидент поновив дискусію в Німеччині про обов’язкові візити до місць пам’яті жертв нацизму. Федеральна міністерка освіти Карін Прін (ХДС) виступила за внесення таких відвідин до шкільних навчальних програм.

Водночас вона наголосила, що ці поїздки мають бути частиною якісного навчального процесу, оскільки сам по собі візит до концтабору ще не робить з учнів антифашистів і демократів.

Нагадаємо, торік поліція німецької землі Нижня Саксонія розпочала розслідування у зв’язку з відео, на якому п’ятеро школярів віддають нацистське вітання перед візитом до колишнього концтабору Аушвіц.

А нещодавно у Польщі оштрафували ізраїльського підлітка за гітлерівський салют в Аушвіці.