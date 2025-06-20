У Ердогана розповіли про переговори з премʼєром Вірменії під час історичного візиту

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у межах першого візиту до Туреччини у пʼятницю провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомили в директораті з питань комунікацій президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Пашинян та Ердоган, як зазначається, обговорили "контакти між Туреччиною та Вірменією, процес миру та діалогу на Південному Кавказі, а також поточні регіональні події".

Турецький президент зокрема наголосив на важливості "консенсусу, досягнутого протягом поточних мирних переговорів між Азербайджаном та Вірменією", ідеться в повідомленні.

Фото: директорат з питань комунікацій президента Туреччини

"Також були обговорені можливі кроки в межах процесу нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією", – додали в директораті з комунікацій турецького лідера без подальших уточнень.

Зазначимо, що Нікол Пашинян став першим главою Вірменії, який здійснить візит до Туреччини такого рівня за останні майже два десятиліття.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла у сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв’язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий – тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Однак у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років.

Того ж року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною, а у 2024-му вірменська й турецька сторона провели зустріч щодо нормалізації на кордоні.