У Эрдогана рассказали о переговорах с премьером Армении во время исторического визита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках первого визита в Турцию в пятницу провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в директорат по вопросам коммуникаций президента Турции, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Пашинян и Эрдоган, как отмечается, обсудили "контакты между Турцией и Арменией, процесс мира и диалога на Южном Кавказе, а также текущие региональные события".

Турецкий президент, в частности, подчеркнул важность "консенсуса, достигнутого в ходе текущих мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией", говорится в сообщении.

Фото: директорат по вопросам коммуникаций президента Турции

"Также были обсуждены возможные шаги в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией", – добавили в директорат по коммуникациям турецкого лидера без дальнейших уточнений.

Отметим, что Никол Пашинян стал первым главой Армении, который совершит визит в Турцию такого уровня за последние почти два десятилетия.

Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Однако в феврале 2023 года из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.

В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, а в 2024-м армянская и турецкая стороны провели встречу по нормализации на границе.