У Эрдогана рассказали о переговорах с премьером Армении во время исторического визита
Новости — Пятница, 20 июня 2025, 21:17 —
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках первого визита в Турцию в пятницу провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщили в директорат по вопросам коммуникаций президента Турции, пишет "Европейская правда".
Во время встречи Пашинян и Эрдоган, как отмечается, обсудили "контакты между Турцией и Арменией, процесс мира и диалога на Южном Кавказе, а также текущие региональные события".
Турецкий президент, в частности, подчеркнул важность "консенсуса, достигнутого в ходе текущих мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией", говорится в сообщении.
"Также были обсуждены возможные шаги в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией", – добавили в директорат по коммуникациям турецкого лидера без дальнейших уточнений.
Отметим, что Никол Пашинян стал первым главой Армении, который совершит визит в Турцию такого уровня за последние почти два десятилетия.
Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.
Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.
Однако в феврале 2023 года из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.
В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, а в 2024-м армянская и турецкая стороны провели встречу по нормализации на границе.