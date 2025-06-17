У Вірменії анонсували історичний візит премʼєра до Туреччини

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян анонсував перший в історії візит вірменського премʼєр-міністра Нікола Пашиняна до Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Арменпресс".

За словами Симоняна, премʼєр Вірменії відвідає Туреччину 20 червня.

"Було запрошення від президента Туреччини. Під час візиту будуть обговорені всі регіональні кроки", – додав він.

Спікер вірменського парламенту наголосив на історичності цього року, позаяк ідеться про перший візит глави Вірменії до Туреччини такого рівня.

Турецька сторона наразі не коментувала можливий візит Пашиняна.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла у сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв’язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий – тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Однак у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років.

Того ж року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною, а у 2024-му вірменська й турецька сторона провели зустріч щодо нормалізації на кордоні.