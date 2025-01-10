У проросійській партії Болгарії заявили про претензії на Бессарабію, Київ відповів

Посольство України в Болгарії обурилось закликами лідера проросійської болгарської партії "Відродження" Костадина Костадинова приєднати до його країни "Південну Бессарабію".

Про це йдеться в заяві посольства, повідомляє "Європейська правда".

Обурення українських дипломатів викликав допис Костадинова, в якому він коментує заяви Дональда Трампа про перетворення Канади на "51-й штат США".

"(Південна Бессарабія. – Ред.) була частиною болгарської держави понад 450 років, болгари є корінним населенням цієї території (з VI століття) і донині становлять більшість населення. Для порівняння, Україна володіє Південною Бессарабією лише 34 роки", – сказав лідер "Відродження".

Реклама:

Він також заявив, що "Україна розпадається", тому на майбутньому "мирному конгресі, який вирішить долю невдалої так званої української державності, Болгарія повинна претендувати на болгарську Бессарабію".

Українські дипломати у звʼязку з заявами Костадинова про територіальні претензії до України та заклики приєднати "Південну Бессарабію" до Болгарії звернулись до болгарської влади із закликом засудити ці слова.

Там наголосили, що Костадинов "підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі".

"Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань до України є неприпустимими для політика країни-члена ЄС і підтверджують його системне просування наративів Кремля", – додало посольство у Софії.

Як зазначає "Балканський оглядач", заяви лідера "Відродження" про приєднання до Болгарії території Північної Македонії викликали гостру реакцію керівництва останньої.

"Такі зловмисні заяви офіційних осіб болгарської політичної сцени є прямим нападом на суверенітет, цілісність і незалежність нашої країни і водночас прямо суперечать нормам і принципам міжнародного права, невтручанню держав у внутрішні справи та політику задля розбудови добросусідських відносин", – заявили у Міністерстві закордонних справ Північної Македонії.

Проросійська ультраправа болгарська партія "Відродження" відома тим, що на початку 2024 року відправила делегацію до Москви на запрошення партії Владіміра Путіна.

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков назвав партію неофашистською через агресивну поведінку її лідера та прихильників.