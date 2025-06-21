Чехії загрожує суд від ЄС через затримку із ухваленням закону про кібербезпеку

Чехія може зіштовхнутися із судом від Європейського Союзу за те, що вчасно не ухвалила постанови й інші нормативні акти, пов’язані з новим законом про кібербезпеку.

Про це із посиланням на дані Міністерства закордонних справ країни пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

У МЗС Чехії заявили, що ЄС уже відкрив провадження у цій справі й закликав чеську сторону до 7 липня пояснити Брюсселю причини, чому документи досі не ухвалені.

Міністерство також рекомендувало якнайшвидше ухвалити й належним чином повідомити про всі необхідні зміни.

За даними Національної агенції з питань кібер– й інформаційної безпеки, від якої залежить подання цих документів, дата їхньої остаточної публікації залежатиме від кількості отриманих коментарів та тривалості їх опрацювання.

"Очікуємо, що постанови можуть бути опубліковані в жовтні–листопаді 2025 року", – зазначили там.

Нагадаємо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.

Європейський Союз висловив солідарність з Чехією та підтвердив свою тверду відданість запобіганню, стримуванню та реагуванню на зловмисну поведінку в кіберпросторі. У ЄС наголосили на готовності у разі потреби вжити подальших заходів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також засудив китайську кібератаку проти МЗС Чехії та наголосив, що кібератака проти Чехії ще раз підтверджує, що кіберпростір перебуває в "постійному стані конфлікту".