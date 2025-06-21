Чехии грозит суд от ЕС из-за задержки с принятием закона о кибербезопасности

Чехия может столкнуться с судом от Европейского Союза за то, что вовремя не приняла постановления и другие нормативные акты, связанные с новым законом о кибербезопасности.

Об этом со ссылкой на данные Министерства иностранных дел страны пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

В МИД Чехии заявили, что ЕС уже открыл производство по этому делу и призвал чешскую сторону до 7 июля объяснить Брюсселю причины, по которым документы до сих пор не приняты.

Министерство также рекомендовало как можно скорее принять и надлежащим образом уведомить обо всех необходимых изменениях.

По данным Национального агентства по вопросам кибер– и информационной безопасности, от которого зависит подача этих документов, дата их окончательной публикации будет зависеть от количества полученных комментариев и продолжительности их обработки.

"Ожидаем, что постановления могут быть опубликованы в октябре-ноябре 2025 года", – отметили там.

Напомним, 28 мая правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая длилась с 2022 года, стоит Китай.

Европейский Союз выразил солидарность с Чехией и подтвердил свою твердую приверженность предотвращению, сдерживанию и реагированию на злонамеренное поведение в киберпространстве. В ЕС отметили готовность в случае необходимости принять дальнейшие меры.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также осудил китайскую кибератаку против МИД Чехии и подчеркнул, что кибератака против Чехии еще раз подтверждает, что киберпространство находится в "постоянном состоянии конфликта".