В МИД сообщили подробности визита Сибиги в Брюссель в понедельник

В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит с визитом Брюссель.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в субботу вечером, информирует "Европейская правда".

Глава МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза по приглашению главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации на поле боя, приоритетных оборонных потребностях Украины, среди которых основной является укрепление способностей ПВО, и необходимости сильных санкционных шагов, которые должны быть приняты для повышения давления на агрессора.

Сибига уделит особое внимание важности дальнейших шагов на пути к вступлению Украины в ЕС.

Министр также проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с европейскими партнерами Украины и встретится с экспертными кругами.

Напомним, на этой неделе в ЕС рассчитывают утвердить 18-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

По данным СМИ, ЕС отложил снижение ценового потолка на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке.