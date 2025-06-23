Кількасот людей влаштували у Гаазі протест проти НАТО і ударів по Ірану

За два дні до саміту НАТО в Гаазі сотні людей вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест проти військових витрат і конфлікту з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Хоча акція була оголошена демонстрацією проти НАТО і війни в Газі, до протестувальників приєдналися іранці, які тримали плакати з написом "Ні війні в Ірані".

🪧 Thousands gathered outside The Hague Central Station, Netherlands, to protest the NATO summit that will be held in the city, condemning the alliance’s actions amid ongoing conflicts and wars pic.twitter.com/3nFtQDK3Yv – Anadolu English (@anadoluagency) June 22, 2025

"Нумо інвестувати в мир і відновлювані джерела енергії", – закликав бельгійський політик Жос д'Азе перед натовпом у парку неподалік від місця проведення саміту.

"Ми проти війни. Люди хочуть жити мирно", – сказав 74-річний Хоссейн Хамадані, іранець, який живе в Нідерландах. Він закликав подивитись на ситуацію у сфері довкілля: "Справи йдуть не добре. То навіщо витрачати гроші на війну?".

На саміті в Гаазі глави урядів хочуть досягти угоди про збільшення витрат на оборону, чого вимагає президент США Дональд Трамп.

Напередодні країни НАТО подолали заперечення Іспанії та ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП.

Генсек НАТО пообіцяв Іспанії гнучкість щодо рівня витрат на оборону.