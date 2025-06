Кількасот людей влаштували у Гаазі протест проти НАТО і ударів по Ірану

За два дні до саміту НАТО в Гаазі сотні людей вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест проти військових витрат і конфлікту з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Хоча акція була оголошена демонстрацією проти НАТО і війни в Газі, до протестувальників приєдналися іранці, які тримали плакати з написом "Ні війні в Ірані".

🪧 Thousands gathered outside The Hague Central Station, Netherlands, to protest the NATO summit that will be held in the city, condemning the alliance’s actions amid ongoing conflicts and wars pic.twitter.com/3nFtQDK3Yv