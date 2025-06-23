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Кількасот людей влаштували у Гаазі протест проти НАТО і ударів по Ірану

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Новини — Понеділок, 23 червня 2025, 09:21 — Христина Бондарєва

За два дні до саміту НАТО в Гаазі сотні людей вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест проти військових витрат і конфлікту з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Хоча акція була оголошена демонстрацією проти НАТО і війни в Газі, до протестувальників приєдналися іранці, які тримали плакати з написом "Ні війні в Ірані".

"Нумо інвестувати в мир і відновлювані джерела енергії", – закликав бельгійський політик Жос д'Азе перед натовпом у парку неподалік від місця проведення саміту.

"Ми проти війни. Люди хочуть жити мирно", – сказав 74-річний Хоссейн Хамадані, іранець, який живе в Нідерландах. Він закликав подивитись на ситуацію у сфері довкілля: "Справи йдуть не добре. То навіщо витрачати гроші на війну?".

На саміті в Гаазі глави урядів хочуть досягти угоди про збільшення витрат на оборону, чого вимагає президент США Дональд Трамп. 

Напередодні країни НАТО подолали заперечення Іспанії та ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП.

Генсек НАТО пообіцяв Іспанії гнучкість щодо рівня витрат на оборону.

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Іран Розширення НАТО
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