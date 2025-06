Несколько сотен человек устроили в Гааге протест против НАТО и ударов по Ирану

За два дня до саммита НАТО в Гааге сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против военных расходов и конфликта с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Хотя акция была объявлена демонстрацией против НАТО и войны в Газе, к протестующим присоединились иранцы, которые держали плакаты с надписью "Нет войне в Иране".

🪧 Thousands gathered outside The Hague Central Station, Netherlands, to protest the NATO summit that will be held in the city, condemning the alliance’s actions amid ongoing conflicts and wars pic.twitter.com/3nFtQDK3Yv