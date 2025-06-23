Несколько сотен человек устроили в Гааге протест против НАТО и ударов по Ирану

За два дня до саммита НАТО в Гааге сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против военных расходов и конфликта с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Хотя акция была объявлена демонстрацией против НАТО и войны в Газе, к протестующим присоединились иранцы, которые держали плакаты с надписью "Нет войне в Иране".

🪧 Thousands gathered outside The Hague Central Station, Netherlands, to protest the NATO summit that will be held in the city, condemning the alliance’s actions amid ongoing conflicts and wars pic.twitter.com/3nFtQDK3Yv – Anadolu English (@anadoluagency) June 22, 2025

"Давайте инвестировать в мир и возобновляемые источники энергии", – призвал бельгийский политик Жос д'Азе перед толпой в парке неподалеку от места проведения саммита.

"Мы против войны. Люди хотят жить мирно", – сказал 74-летний Хоссейн Хамадани, иранец, который живет в Нидерландах. Он призвал посмотреть на ситуацию в сфере окружающей среды: "Дела идут не хорошо. Так зачем тратить деньги на войну?".

На саммите в Гааге главы правительств хотят достичь соглашения об увеличении расходов на оборону, чего требует президент США Дональд Трамп.

Накануне страны НАТО преодолели возражения Испании и приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП.

Генсек НАТО пообещал Испании гибкость в отношении уровня расходов на оборону.