Більшість жителів Словаччини не підтримують ідею Фіцо щодо нейтралітету

У Словаччині опитування показало, що серед жителів країни не знаходить широкої підтримки висловлена прем’єром Робертом Фіцо ідея щодо нейтралітету: більш ніж половина словаків категорично відкидають таку можливість.

Дані опитування від компанії AKO, проведеного для телеканалу JOJ 24, наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Загалом було опитано 1000 респондентів, яким поставили питання, чи слід Словаччині стати нейтральною країною. У запитанні було пояснено, що "нейтралітет означає вихід з НАТО і опору виключно на власну армію".

За результатами опитування, 50,6% висловилися проти нейтралітету Словаччини, 30,8% – за, 16,1% – не визначилися, а 2,5% відмовилися відповісти.

Результати різнилися залежно від політичних уподобань виборців. Серед виборців опозиції проти нейтралітету висловилися від 70% до 98%. Натомість 58% виборців партії Фіцо Smer-SD і 67% виборців ультраправої партії SNS заявили, що підтримують ідею нейтралітету.

Виборці другої за величиною коаліційної партії, лівої партії "Голос", були більш неоднозначними: 42% виступили проти нейтралітету, а 27% не визначилися.

Як відомо, Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

У відповідь президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав заяву Фіцо "провокативною ідеєю, якою переповнюється публічний простір".

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