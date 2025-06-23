Большинство жителей Словакии не поддерживают идею Фицо относительно нейтралитета

В Словакии опрос показал, что среди жителей страны не находит широкой поддержки высказанная премьером Робертом Фицо идея о нейтралитете: более половины словаков категорически отвергают такую возможность.

Данные опроса от компании AKO, проведенного для телеканала JOJ 24, приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Всего было опрошено 1000 респондентов, которым задали вопрос, следует ли Словакии стать нейтральной страной. В вопросе было объяснено, что "нейтралитет означает выход из НАТО и опору исключительно на собственную армию".

По результатам опроса, 50,6% высказались против нейтралитета Словакии, 30,8% – за, 16,1% – не определились, а 2,5% отказались ответить.

Результаты различались в зависимости от политических предпочтений избирателей. Среди избирателей оппозиции против нейтралитета высказались от 70% до 98%. А вот 58% избирателей партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей ультраправой партии SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой партии "Голос", были более неоднозначными: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

Как известно, Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

В ответ президент Словакии Петер Пеллегрини назвал заявление Фицо "провокационной идеей, которой переполняется публичное пространство".

Читайте также: Выход из НАТО ради победы: зачем премьер Словакии рискует безопасностью страны.