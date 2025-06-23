ЄС і Канада готуються підписати угоду про співпрацю в галузі безпеки

Європейський Союз і Канада у понеділок підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони, яка покладе початок низці обговорень про можливості тіснішої співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя в неділю ввечері для участі в зустрічах, і одна з цілей його уряду – забезпечити участь Канади в SAFE – спільному фонді ЄС для фінансування військових закупівель у розмірі 150 млрд євро.

Як зазначили в уряді Канади, запропонована угода відкриє шлях для Канади та членів ЄС до об'єднання зусиль у сфері військових закупівель, що прискорить і здешевить доступ до боєприпасів та об'єднає ресурси для придбання дорогих і складних оборонних систем.

Карні зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської ради Антоніу Коштою.

Лідери планують опублікувати спільну заяву, в якій буде викладено амбітний перелік сфер, в яких Канада та ЄС можуть координувати свої дії протягом найближчих років.

Доступ Канади до програми "Безпека для Європи" (SAFE) – першої частини запропонованого ЄС плану ReArm вартістю 800 млрд євро – дасть канадським підрядникам право продавати свою продукцію в рамках цього проєкту, розширивши свої ринки збуту.

Канада не зможе скористатися кредитами ЄС, але може укласти спільні угоди з європейськими державами.

Нещодавно Карні також оголосив про наміри Канади досягти нинішнього показника витрат на оборону в Північноатлантичному альянсі.

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