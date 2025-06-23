Прем'єр Канади говорив з Трампом після ударів США по Ірану

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом після того, як США атакували ядерні об’єкти в Ірані.

Про це Карні написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив канадський прем’єр, в ході розмови з Трампом йшлося, зокрема про деескалацію на Близькому Сході.

"Ми зосередили увагу на деескалації конфлікту на Близькому Сході, на нашій спільній прихильності до зміцнення НАТО на саміті цього тижня, а також на прогресі в торговельних переговорах між нашими країнами, що тривають", – розповів Карні.

Як відомо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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