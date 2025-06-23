Премьер Канады говорил с Трампом после ударов США по Ирану

Премьер-министр Канады Марк Карни провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом после того, как США атаковали ядерные объекты в Иране.

Об этом Карни написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил канадский премьер, в ходе разговора с Трампом речь шла, в частности о деэскалации на Ближнем Востоке.

"Мы сосредоточили внимание на деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, на нашей общей приверженности к укреплению НАТО на саммите на этой неделе, а также на прогрессе в торговых переговорах между нашими странами, которые продолжаются", – рассказал Карни.

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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