Нідерланди закликали продовжувати підтримувати Україну на тлі удару РФ по Києву

Після нічної російської атаки на Київ у ніч проти 23 червня Нідерланди заявили про необхідність продовження підтримки України "заради безпеки України та союзників НАТО".

Про це написало посольство Нідерландів в Україні у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, у дипломатичній установі Нідерландів заявили про необхідність підтримувати Україну "на повну силу" – заради безпеки як України, так і НАТО.

"Для тих, хто боїться, що саміт НАТО не приділить уваги Україні, у Путіна є відповідь. Ще одна ніч російського терору, в результаті якої загинуло щонайменше шестеро людей", – заявили у посольстві.

Зазначимо, у ніч проти 23 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти. За даними Міністерства внутрішніх справ, у Києві в цілому, крім сімох загиблих, поранено понад 30 людей.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп "розчарований" російськими ударами по цивільних об'єктах і великих містах в Україні.