Нидерланды призвали продолжать поддерживать Украину на фоне удара РФ по Киеву

После ночной российской атаки на Киев в ночь на 23 июня Нидерланды заявили о необходимости продолжения поддержки Украины "ради безопасности Украины и союзников НАТО".

Об этом написало посольство Нидерландов в Украине в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, в дипломатическом учреждении Нидерландов заявили о необходимости поддерживать Украину "в полную силу" – ради безопасности как Украины, так и НАТО.

"Для тех, кто боится, что саммит НАТО не уделит внимания Украине, у Путина есть ответ. Еще одна ночь российского террора, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек", – заявили в посольстве.

Отметим, в ночь на 23 июня российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты. По данным Министерства внутренних дел, в Киеве в целом, кроме семи погибших, ранено более 30 человек.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что американский президент Дональд Трамп "разочарован" российскими ударами по гражданским объектам и крупным городам в Украине.