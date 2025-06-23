У Трампа засудили РФ за удари по Україні, але закликали до стриманості "обидві сторони"

Президент Трамп "розчарований" через російські удари по цивільних об'єктах і великих містах в Україні.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає Трамп, що Росія прагне миру, зважаючи на останні дії російської армії – він зробив заяву про засудження російських ударів.

"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час (одного з) останніх ударів", – заявив він.

Посол Вітакер окремо повідомив, що дії РФ "розчарували" президента США.

"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", – заявив він. Утім, виступаючи від імені президента, він заявив про очікування від "обох сторін".

"Ми закликаємо обидві сторони до стриманості", – заявив дипломат, не уточнивши, що він вкладає у ці очікування.

Раніше посол пояснив, чи буде заява саміту НАТО "сильною" стосовно Росії.

Він також підтвердив, що Трамп все ж полетить на саміт НАТО після досягнення компромісу щодо спільної заяви.