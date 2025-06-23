ЗМІ: Мінфін Німеччини заклав 3,5% ВВП оборонних витрат на 2029 рік

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль підготував план поступового збільшення витрат на оборону до 2029 року відповідно до майбутніх цілей НАТО.

Про це дізнався телеканал N-TV з німецьких урядових кіл, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією джерел N-TV, уряд Німеччини планує у вівторок затвердити фінансовий план, який передбачає поступове зростання оборонного бюджету до 152,8 мільярда євро.

Зокрема у 2025 році планується збільшення з 51,95 мільярда євро у попередньому році до 62,4 мільярда євро, а у 2026 році – до 82,7 мільярда євро, зазначає телеканал.

"Таким чином, частка витрат на оборону у валовому внутрішньому продукті (ВВП) має зрости з 2,4% у 2025 році до 3,5% ВВП у 2029 році. Це відповідає очікуваним рішенням на рівні НАТО", – ідеться в матеріалі.

Крім того, за даними N-TV, на період фінансового планування Німеччини до 2029 року на допомогу Україні передбачено щорічну суму в розмірі 8,5 мільярда євро.

Нарощування оборонних витрат стало можливим після того, як у березні Німеччина виключила витрати на оборону та інфраструктуру з-під дії так званого боргового гальма.

Нагадаємо, нещодавно генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.