СМИ: Минфин Германии заложил 3,5% ВВП оборонных расходов на 2029 год

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль подготовил план постепенного увеличения расходов на оборону до 2029 года в соответствии с будущими целями НАТО.

Об этом узнал телеканал N-TV из немецких правительственных кругов, сообщает "Европейская правда".

По информации источников N-TV, правительство Германии планирует во вторник утвердить финансовый план, который предусматривает постепенный рост оборонного бюджета до 152,8 млрд евро.

В частности, в 2025 году планируется увеличение с 51,95 млрд евро в предыдущем году до 62,4 млрд евро, а в 2026 году – до 82,7 млрд евро, отмечает телеканал.

"Таким образом, доля расходов на оборону в валовом внутреннем продукте (ВВП) должна вырасти с 2,4% в 2025 году до 3,5% ВВП в 2029 году. Это соответствует ожидаемым решениям на уровне НАТО", – говорится в материале.

Кроме того, по данным N-TV, на период финансового планирования Германии до 2029 года на помощь Украине предусмотрена ежегодная сумма в размере 8,5 млрд евро.

Наращивание оборонных расходов стало возможным после того, как в марте Германия исключила расходы на оборону и инфраструктуру из-под действия так называемого долгового тормоза.

Напомним, недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.