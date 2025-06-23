Проросійські хакери атакували урядові сайти Нідерландів перед самітом НАТО

Онлайн-сервіс, який використовують муніципалітети та провінції Нідерландів для публікації офіційних документів, став об'єктом атаки проросійського угруповання хакерів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf.

Кібератака на нідерландську урядову платформу ускладнила доступ до сайтів, що містять документи кількох муніципальних та провінційних рад.

Серед іншого, муніципалітет Гааги попередив про "великий обсяг мережевого трафіку до своїх систем", в результаті чого офіційні сторінки "періодично працюють повільно або недоступні".

У Гаазі у вівторок і середу має відбутися щорічний саміт НАТО.

Відповідальність за атаку взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName057(16), яке вже здійснювало подібні атаки на сайти країн, що підтримують Україну.

Приміром, NoName057(16) у лютому оголосила про серію кібератак проти банківської сфери в Італії і сайтів транспортних компаній.