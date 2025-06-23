ЗМІ: США відстежують ракети, випущені Іраном по базах у Катарі та Іраку

США відстежують ракети, випущених з Ірану в напрямку американських військових об'єктів у Катарі та Іраку.

Про це CNN повідомили обізнані співрозмовники у Білому домі, пише "Європейська правда".

Обізнані посадовці заявили, що наразі США відстежують кілька ракет, випущених з Ірану в напрямку американських військових об'єктів у Катарі та Іраку.

За словами представника Білого дому, міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн перебувають у ситуаційній кімнаті.

Раніше високопоставлений посадовець заявив, що представники Білого дому та Міністерства оборони відстежують потенційні загрози нападу на авіабазу Аль-Удейд у Катарі.

Також зазначається, що минулого місяця президент США Дональд Трамп відвідав базу, ставши першим лідером, який відвідав її з 2003 року. Це найбільший військовий об'єкт США на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

23 червня ЗМІ писали, що Сполучені Штати вважають, що Іран може незабаром завдати ударів по американських цілях на Близькому Сході у відповідь на бомбардування іранських ядерних обʼєктів.

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