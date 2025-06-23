Більшість американців бояться ескалації війни після ударів США по Ірану

Американці стурбовані наростанням конфлікту між США та Іраном і побоюються ескалації насильства після того, як Дональд Трамп розпорядився ударити по іранських ядерних об'єктах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos.

В опитуванні близько 79% респондентів висловили побоювання, що "Іран може нанести удари по цивільному населенню США у відповідь на американські авіаудари".

84% опитаних американців заявили, що в цілому стурбовані загостренням конфлікту.

Близько 36% респондентів заявили про підтримку ударів США по Ірану. При цьому лише 32% опитаних висловилися за продовження авіаударів, але серед виборців Республіканської партії таких – 62%.

Тоді як значна більшість демократів в опитуванні Reuters/Ipsos виступила проти подальших бомбардувань Ірану і за негайне припинення конфлікту, думки республіканців розділились: 42% вважають, що США повинні припинити свою участь уже зараз, а 40% – проти цієї ідеї.

Опитування Reuters/Ipsos тривало 21-23 червня і охопило 1139 дорослих американців з усіх США. Похибка опитування становить три процентні пункти.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.

Ввечері в понеділок Іран відповів ударами балістичними ракетами по американських авіабазах в Катарі та Іраку, про постраждалих у результаті не повідомлялось.

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