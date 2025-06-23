Большинство американцев боятся эскалации войны после ударов США по Ирану

Американцы обеспокоены нарастанием конфликта между США и Ираном и опасаются эскалации насилия после того, как Дональд Трамп распорядился нанести удары по иранским ядерным объектам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос Reuters/Ipsos.

В опросе около 79% респондентов выразили опасения, что "Иран может нанести удары по гражданскому населению США в ответ на американские авиаудары".

84% опрошенных американцев заявили, что в целом обеспокоены обострением конфликта.

Около 36% респондентов заявили о поддержке ударов США по Ирану. При этом только 32% опрошенных высказались за продолжение авиаударов, но среди избирателей Республиканской партии таких – 62%.

В то время как значительное большинство демократов в опросе Reuters/Ipsos выступили против дальнейших бомбардировок Ирана и за немедленное прекращение конфликта, мнения республиканцев разделились: 42% считают, что США должны прекратить свое участие уже сейчас, а 40% – против этой идеи.

Опрос Reuters/Ipsos проходил 21-23 июня и охватил 1139 взрослых американцев со всех США. Погрешность опроса составляет три процентных пункта.

Напомним, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.

Вечером в понедельник Иран ответил ударами баллистическими ракетами по американским авиабазам в Катаре и Ираке, о пострадавших в результате не сообщалось.

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