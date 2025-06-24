У Німеччині одна людина загинула і кілька серйозно постраждали внаслідок негоди

У Берліні та землі Бранденбург одна людина загинула і кілька серйозно постраждали внаслідок сильного шторму.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Увечері в понеділок регіон накрили дощі з сильним вітром. У Берліні сила шквалів сягала 108 км/год. Місцева пожежно-рятувальна служба лише за півтори години зафіксувала понад 500 викликів, у Бранденбурзі зареєстрували 1200 прохань про допомогу. Найчастіше йшлося про падіння дерев.

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У лісі Шпандау у Берліні придорожне дерево впало на авто, що рухалося, внаслідок чого водійка загинула. Спершу виникла плутанина щодо двох загиблих, тому що про інцидент повідомили дві окремі поліцейські дільниці.

Так само внаслідок падіння дерева на авто постраждала ще одна людина.

Крім того, тяжких травм зазнав велосипедист, на якого впало дерево. В Тегельському лісі гілки серйозно травмували пішохода.

Берлінська приміська електричка S-Bahn на деякий час повністю призупиняла рух через гілки на коліях. Увечері поїзди поступово почали курсувати, але в обмеженій кількості. На ранок вівторка на більшості ліній зберігаються затримки.

Перекривали також важливу залізничну гілку між Берліном і Гамбургом, прибирання дерева з колій зайняло кілька годин.

Сильні бурі для Берліна є відносно рідкісним явищем, на відміну від деяких інших регіонів Німеччини. Найгіршою була буря у липні 2002 року, коли шквали сягали 152 км/год. Тоді у Берліні й Бранденбурзі загинули вісім людей і понад 40 постраждали.

Нагадаємо, на початку червня сильний шторм призвів до підтоплень і евакуації ТРЦ в столиці Румунії Бухаресті.

У Чехії внаслідок грози на фермі загинули близько 800 свиней.