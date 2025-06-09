Сильний шторм призвів до підтоплень і евакуації ТРЦ в Бухаресті

Сильний шторм накрив в понеділок вдень румунську столицю Бухарест та округ Ільфов, де було оголошено помаранчеве попередження про небезпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Сильні дощі спричинили хаос: десятки вулиць були затоплені, дерева падали на автомобілі, а рух транспорту був заблокований у кількох районах міста.

фото Digi24.ro

Було затоплено торговий центр в одному з районів Бухареста, відвідувачів евакуювали, в тому числі з кінотеатру.

Поблизу Бухареста двоє людей були віднесені водою після того, як перекинувся човен, в якому вони перебували. Один з пасажирів човна зміг врятуватися самостійно, ще одну людину досі шукають.

Зливи принесли рекордну кількість опадів, в середньому понад 43 л/кв.м, з окремими районами, де було зафіксовано понад 70 л/кв.м і навіть миттєві значення понад 120 л/кв.м. Румунська столиця постраждала від зливи, яка, за оцінками експертів, трапляється раз на 100 років.

Щоб обмежити наслідки повені, рятувальна служба максимально посилила свої оперативні бригади і оперативно втрутилася, задіявши 20 гідроочищувачів, 62 одиниці техніки, 47 насосних установок і загалом 318 спеціалістів.

Кілька рейсів вилетіли з Бухареста із затримкою на кілька десятків хвилин у другій половині дня понеділка після шторму. Також чотири з дев'яти літаків, які очікували в повітрі на поліпшення погодних умов, приземлилися в інших аеропортах Румунії.

Наприкінці травня стало відомо, що сильні повені в Румунії загрожують знищити соляну шахту Прайд, одне з найбільших соляних родовищ Європи, яке приваблює пів мільйона туристів щороку своїми вражаючими галереями, в яких розташовані парк пригод і каплиця, висічена в солі.

Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.